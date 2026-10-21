Diputado Mancilla limpia agua sucia tras protesta en San Lázaro

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El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla compartió en sus redes sociales un video en donde se le observa trapear el agua sucia que arrojó junto a su compañera de bancada, Xitlalic Ceja, sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, como una supuesta protesta por la mala calidad del servicio hídrico en Jalisco, entidad bajo un gobierno emecista.

"¡Se les cayó la mentira! Aquí está el video. Movimiento Ciudadano dijo que dejamos un tiradero. FALSO", escribió el legislador del PRI, quien ayer increpó a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, por la crisis de agua que se sufre en la zona metropolitana de Guadalajara.

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Según aseguró Gutiérrez Mancilla, a MC "le preocupa el agua sucia sobre su logotipo. A nosotros, el agua sucia que llega a las casas de los jaliscienses"."Aquí están las imágenes. Que cada quien saque sus conclusiones. No tienen argumentos, son unos cínicos y asesinos, la gente de Jalisco se las va cobrar no tengan duda, Jalisco y Nuevo León vomita a los tibios de MC", criticó el priista.Por su parte, Álvarez Máynez manifestó tras estos hechos que el trabajo de su partido es encontrar soluciones a los problemas, y no "montar espectáculos violentos e infames" como hizo el Revolucionario Institucional en el recinto legislativo."Hay quienes no entienden cuál es su trabajo y su vocación de servicio a las personas, hay quienes aprovechan los problemas reales y las necesidades de las personas para montar espectáculos, para realizar montajes que terminan siendo una burla, una ofensa para la gente", acusó el dirigente emecista.Máynez se refirió a las acciones de Gutiérrez Mancilla como una "política de porros" y adjudicó este desempeño a un intento de emular al dirigente nacional del PRI, el senador Alito Moreno Cárdenas."Lo más importante es entender que la gente de Jalisco merece agua, agua limpia y agua constante; en eso debemos de trabajar", concluyó.