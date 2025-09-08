Provocan las lluvias inundaciones en Chih.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- El municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, registró en las últimas horas una serie de fuertes inundaciones a raíz de las lluvias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que, ante las fuertes inundaciones registradas este sábado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, se tuvieron que desplegar acciones inmediatas en conjunto con autoridades de los tres niveles de Gobierno y cuerpos de emergencia.

Desde las primeras horas del sábado, se estableció comunicación directa con el Ayuntamiento para activar un operativo con la Cruz Roja, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos de la localidad.

Además, en el sitio se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para brindar apoyo en labores de seguridad y auxilio.

Según se detalló, debido al desbordamiento del río, el agua alcanzó zonas habitacionales y obligó a varias personas a resguardarse en los techos de sus viviendas.

Hasta este domingo tanto la CEPC como el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes movilizaron a la plantilla operativa y a unidades de respuesta rápida para atender a los afectados por las lluvias.

Asimismo, se han desplegaron dos rescatistas voluntarios a bordo del helicóptero Bell 407 de la SSPE, con el objetivo de realizar evacuaciones aéreas y realizar el reconocimiento de zonas afectadas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que intervenir en la zona con trabajos de desenergización de líneas eléctricas en áreas críticas, con el fin de prevenir incidentes derivados del contacto con agua.

Adicionalmente, se ha instruido el envío de apoyo logístico para la habilitación de un albergue temporal, que permitirá brindar refugio, atención médica y alimentación a las personas damnificadas.

No se ha dado a conocer si hay personas lesionadas o fallecidas a causa de esta situación.