Pueblo de Tepalcatepec, bajo el asedio del CJNG

Por El Universal

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Pueblo de Tepalcatepec, bajo el asedio del CJNG

Morelia, Mich.- Al menos medio centenar de sujetos fuertemente armados del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a tiros y con explosivos la localidad de Las mesas del Terrenate, municipio de Tepalcatepec, Michoacán.

El comando arribó a la parte alta de esa zona serrana ubicada en el vértice que hacen los municipios de Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán.

Una vez en lo alto, la célula delictiva perpetró el ataque hacia la comunidad con fusiles de asalto, ametralladoras y explosivos lanzados desde drones.

Para evitar el avance de ese cártel y proteger a las familias, los pobladores repelieron la ofensiva criminal, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Las autoridades locales reportaron que el ataque se extendió a cerca de una hora, hasta que los habitantes y guardias comunitarias frenaron la agresión e hicieron retroceder a esa organización criminal.

Apenas el pasado 18 de julio, ese mismo cártel atacó durante tres días la cabecera municipal de Tepalcatepec.

Un mes antes, el 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, y su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, fueron asesinados a tiros afuera de su domicilio, en un crimen que se adjudicó el mismo CJNG.

