¿Tu INE vence en diciembre? Podrías votar con ella en 2027

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La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado una recomendación al Consejo General para que se amplíe la vigencia de las Credenciales para Votar (CPV) emitidas tanto en el país como en el extranjero, cuya validez expira el 31 de diciembre de 2026. La propuesta sugiere que estas credenciales continúen siendo aceptadas hasta el 6 de junio de 2027, fecha de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal y de los Procesos Electorales Locales 2026-2027.

En un comunicado, la CNV argumentó que esta iniciativa responde a la responsabilidad del INE de salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos, en concordancia con el principio pro persona en materia de derechos humanos. Se señala que la medida busca garantizar el derecho al sufragio de manera efectiva. Además, la CNV destacó que la ampliación de la vigencia de las credenciales para votar ha sido una práctica aplicada en elecciones previas, con el fin de facilitar el ejercicio del voto. Esta recomendación se presenta en el contexto del cierre de la campaña especial de actualización de credenciales, que concluirá el 25 de enero de 2027.

Hasta el 31 de octubre de 2026, se contabilizan cuatro millones 803 mil 344 ciudadanos que cuentan con Credenciales para Votar cuyas vigencias están a punto de expirar. La CNV enfatizó que estos registros serían excluidos del Padrón Electoral y de las Listas Nominales de Electores al siguiente día de la Jornada Electoral, lo que podría afectar la participación de una parte significativa de la población en el proceso electoral. Asimismo, la CNV recomendó que se instruya a las unidades pertinentes para que informen a los ciudadanos acerca de la extensión de la validez de estas credenciales, además de implementar acciones que fomenten la renovación de aquellas que finalizan su vigencia el 31 de diciembre de 2026.

La recomendación de la CNV será tramitada ante la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) y posteriormente se presentará al Consejo General, que tendrá la responsabilidad de decidir sobre su aprobación.

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