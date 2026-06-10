Ratifican a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Con 27 votos a favor y ocho en contra, del PAN y PRI, el pleno de la Comisión Permanente ratificó a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos, en relevo de Esteban Moctezuma Barragán, quien acaba su cargo asumido en febrero de 2021.

Designación y perfil de Roberto Lazzeri Montaño

En tribuna, el presidente de la Primera Comisión de la Permanente, Alejandro Murat, sostuvo que la designación responde a la complejidad de una relación bilateral que abarca temas comerciales, financieros, consulares, fronterizos y de seguridad, debido a lo que necesita de un perfil con experiencia técnica y capacidad de interlocución inmediata.

Destacó que Lazzeri Montaño cuenta con más de dos décadas de experiencia en finanzas públicas y política económica internacional, además de haber representado a México en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el G20 y el APEC, así como participar en las negociaciones del T-MEC y mantener interlocución con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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"Su fortaleza radica en que no llega a aprender la relación bilateral, sino a conducirla desde el conocimiento efectivo de los expedientes y de las contrapartes", afirmó Murat al solicitar el respaldo del pleno.

Debate y críticas en la Comisión Permanente

Durante el debate, panistas y priistas criticaron la política exterior del gobierno federal, destacaron las tensiones con Estados Unidos y sacaron a relucir el tema de los presuntos vínculos de políticos de Morena con el narcotráfico.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, acusó al PAN y al PRI de oponerse al nombramiento por alinearse con "la derecha norteamericana" y favorecer el injerencismo contra México.

El diputado panista Homero Niño de Rivera argumentó que el relevo en la representación diplomática ocurre "en el peor momento de la relación con Estados Unidos", marcado por investigaciones judiciales contra políticos de Morena, cancelación de visas y cuestionamientos del gobierno estadunidense.

Reconoció la capacidad técnica de Lazzeri en materia financiera, pero subrayó que los problemas actuales rebasan su perfil y justifican el voto en contra de Acción Nacional.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó la propuesta para Estados Unidos al considerar que Lazzeri no pertenece al Servicio Exterior Mexicano y carece de experiencia diplomática.

Además, criticó el recorte presupuestal a la Secretaría de Relaciones Exteriores y advirtió un debilitamiento de la red consular en territorio estadounidense.

El pleno de la Comisión Permanente ratificó también los nombramientos de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y de Pedro Blanco Pérez como embajador en la República de la India. Los tres diplomáticos rindieron protesta de inmediato ante el pleno.