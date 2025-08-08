Realizan sepelio de delegado de la FGR

Reynosa, Tamps.- En medio de un gran dispositivo de seguridad y entre aplausos, fue despedido Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, quien fue asesinado el pasado 4 de agosto en Reynosa.

El cuerpo del funcionario fue velado en la empresa Gayosso del bulevar Hidalgo, donde se congregaron familiares, amigos y compañeros de la fiscalía quienes dieron el último adiós a Vásquez Reyna.

El cuerpo del delegado fue velado en la empresa Gayosso donde se montó un gran dispositivo de seguridad conformado por elementos de la Guardia Nacional, Estatal, Fiscalía General de Justicia y miembros de la Agencia de Investigación Criminal.

En punto de las 12:00 horas y en medio de aplausos, el ataúd con el cuerpo del funcionario de la Fiscalía, Vásquez Reyna, salió de la funeraria y fue colocado en una carroza en color negro.

El cortejo, encabezado por la familia del funcionario, se enfiló a pie tras el ataúd hacia el panteón que se encontraba a escasos metros de la funeraria.

Camionetas que trasladaron las coronas y flores formaron una larga fila tras los familiares hasta el lugar donde fue sepultado el cuerpo del delegado.

Elementos que forman parte de la recién integrada Unidad Nacional de Operaciones, creada bajo la directriz de Omar García Harfuch, arribaron a Reynosa.