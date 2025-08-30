logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rechaza la SRE dichos de Ted Cruz

Por El Universal

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Rechaza la SRE dichos de Ted Cruz

Ciudad de México.- El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones del senador republicano Ted Cruz hechas en nuestro país, en el sentido de que México debe aceptar como amigos la colaboración de Estados Unidos en el territorio para combatir al crimen organizado.

Este viernes, el republicano por Texas aseguró que México debería aceptar “como amigos” la oferta que Donald Trump hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que tropas de Estados Unidos ingresen a territorio mexicano para ayudar a combatir a los cárteles de la droga.

La Cancillería indicó que México y Estados Unidos trabajan en un entendimiento con responsabilidad compartida y respeto a las soberanías.

Indicó que las funciones de seguridad dentro de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas y que la soberanía es “irrenunciable”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ted Cruz dijo que la propuesta “no es un proyecto de invasión”, y   detalló que el objetivo central es que exista coordinación entre ambos países para avanzar en un objetivo compartido.

“Entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México, quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable, pero en Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía, queremos protegerla, y en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios, porque tenemos un objetivo compartido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Noroña no figura en registros de Catastro
Noroña no figura en registros de Catastro

Noroña no figura en registros de Catastro

SLP

El Universal

Senadores de la 4T, con vida de lujos
Senadores de la 4T, con vida de lujos

Senadores de la 4T, con vida de lujos

SLP

El Universal

La “humildad” de los legisladores oficialistas está salpicada de casas, departamentos y terrenos

Los insultos suben de tono
Los insultos suben de tono

Los insultos suben de tono

SLP

El Universal

De los golpes, Noroña y “Alito” pasaron a las ofensas

Acuerdo con EU no viola soberanía: CS
Acuerdo con EU no viola soberanía: CS

Acuerdo con EU no viola soberanía: CS

SLP

El Universal