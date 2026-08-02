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Rechazan convenio sobre agua con Israel

Cientos protestan para pedir el fin de controversial acuerdo

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Rechazan convenio sobre agua con Israel
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      Activistas mexicanos exigieron este sábado al Gobierno romper los acuerdos de cooperación con Israel y proteger los recursos hídricos nacionales, durante una movilización que vinculó el rechazo al convenio sobre gestión del agua vigente en Chihuahua con las protestas contra las acciones israelíes en Gaza. 

      La protesta en la capital mexicana formó parte de una convocatoria que organizaciones civiles, ambientalistas, feministas y grupos en solidaridad con Palestina plantearon en al menos 14 estados, con movilizaciones previstas también en Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, Hermosillo, Tampico, Durango, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y Mérida.  

      Andrea Cuéllar, una de las organizadoras, exigió la "cancelación total e inmediata de todo acuerdo, asesoría o convenio" de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua con agencias, empresas o consultoras israelíes.  

      "El agua de Chihuahua no debe ser gestionada bajo modelos de privatización militarizada y despojo colonial", sostuvo Cuéllar al leer las demandas de los manifestantes, que también reclamaron detener proyectos que, consideran, amenazan ecosistemas y fuentes hídricas.  

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      Entre ellos mencionaron la destrucción del Cerro del Caballo, en Chihuahua, al que consideran una zona de captación y recarga de acuíferos, además de pedir cancelar una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, y el gasoducto Saguaro.  

      Samanta, una de las participantes, pidió revisar los vínculos con Israel y expresó temor por una eventual privatización del recurso.  

      "El agua de aquí es para los mexicanos, no para otro lugar, otro país", afirmó.  

      María, otra manifestante, aseguró que su principal preocupación es el destino de los recursos hídricos y sostuvo, sin aportar pruebas, que Israel "en realidad viene por el agua". 

      El convenio cuestionado fue firmado en 2023 entre la JCAS y la agencia israelí Mashav y contempla transferencia de conocimientos y tecnologías para gestión hídrica, riego, tratamiento y reúso de agua, entre otras materias, según el Gobierno de Chihuahua.  

      Organizaciones opositoras han cuestionado su procedimiento de registro ante la Cancillería mexicana y sostienen que hubo modificaciones que requerían una nueva revisión.  

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