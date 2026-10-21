Sindicato de Salud rechaza robo de medicamentos

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Luego de que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, se refirió al presunto robo de medicamentos en clínicas y hospitales públicos por parte de trabajadores, el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Marco Antonio García Ayala, pidió documentar los señalamientos y de haber pruebas, proceder en consecuencia.

Las dirigencias de los sindicatos de salud, advirtió, no aceptamos la presunción de actos que carecen de pruebas, donde son señalados trabajadores a quienes defenderemos sus derechos laborales hasta en tanto se hagan públicas las faltas que estén relacionadas con este tipo de señalamientos.

García Ayala lamentó que las autoridades del sector salud "quieran justificar la ineficiencia en la distribución, para validar el desabasto de medicamentos que se vive en clínicas y hospitales públicos" del país.

En aras de abonar a la transparencia y coadyuvar a solucionar este grave problema, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud dijo que el subsecretario Eduardo Clark debe documentar toda acción fuera de la ley y la normatividad, a fin de notificar a la autoridad correspondiente, en este caso a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, hechos corroborados.

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"Los sindicatos del sector salud estamos comprometidos a salvaguardar los derechos laborales de nuestros representados; sabemos que todos los trabajadores de esta importantísima área de gobierno han demostrado un enorme compromiso en favor de la salud de toda persona que llega a las clínicas y hospitales del país", indicó.

"El compromiso y la responsabilidad en su desempeño profesional de las y los trabajadores, está más que comprobado, aclaró".

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Recordó que todos los trabajadores del sector salud pusieron en riesgo su vida y su trabajo en la pandemia de Covid-19. "Por ello y ahora, no aceptamos que se ponga en duda la responsabilidad y el compromiso de los héroes de la salud, con presunciones que no nos llevan a ninguna parte", puntualizó.