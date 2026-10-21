logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sindicato de Salud rechaza robo de medicamentos

Defiende derechos laborales y rechaza presunciones sin pruebas en el sector

Por El Universal

Octubre 21, 2026 10:17 a.m.
A
Sindicato de Salud rechaza robo de medicamentos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, se refirió al presunto robo de medicamentos en clínicas y hospitales públicos por parte de trabajadores, el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Marco Antonio García Ayala, pidió documentar los señalamientos y de haber pruebas, proceder en consecuencia.

      Las dirigencias de los sindicatos de salud, advirtió, no aceptamos la presunción de actos que carecen de pruebas, donde son señalados trabajadores a quienes defenderemos sus derechos laborales hasta en tanto se hagan públicas las faltas que estén relacionadas con este tipo de señalamientos.

      García Ayala lamentó que las autoridades del sector salud "quieran justificar la ineficiencia en la distribución, para validar el desabasto de medicamentos que se vive en clínicas y hospitales públicos" del país.

      En aras de abonar a la transparencia y coadyuvar a solucionar este grave problema, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud dijo que el subsecretario Eduardo Clark debe documentar toda acción fuera de la ley y la normatividad, a fin de notificar a la autoridad correspondiente, en este caso a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, hechos corroborados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Los sindicatos del sector salud estamos comprometidos a salvaguardar los derechos laborales de nuestros representados; sabemos que todos los trabajadores de esta importantísima área de gobierno han demostrado un enorme compromiso en favor de la salud de toda persona que llega a las clínicas y hospitales del país", indicó.

      "El compromiso y la responsabilidad en su desempeño profesional de las y los trabajadores, está más que comprobado, aclaró".

      LEA TAMBIÉN

      Empleados del IMSS denuncian desabasto nacional de medicamentos

      Personal sindicalizado advierte que la falta de insumos, equipos y trabajadores compromete la atención médica

      Recordó que todos los trabajadores del sector salud pusieron en riesgo su vida y su trabajo en la pandemia de Covid-19. "Por ello y ahora, no aceptamos que se ponga en duda la responsabilidad y el compromiso de los héroes de la salud, con presunciones que no nos llevan a ninguna parte", puntualizó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum reprueba premiación religiosa en San Lázaro
      Sheinbaum reprueba premiación religiosa en San Lázaro

      Sheinbaum reprueba premiación religiosa en San Lázaro

      SLP

      El Universal

      La mandataria afirmó que la ley mexicana limita la participación política de organizaciones religiosas

      Anuncian recursos para planta potabilizadora en Guadalajara
      Anuncian recursos para planta potabilizadora en Guadalajara

      Anuncian recursos para planta potabilizadora en Guadalajara

      SLP

      El Universal

      Se busca atender el abasto de agua para 2 millones de habitantes

      Sindicato de Salud rechaza robo de medicamentos
      Sindicato de Salud rechaza robo de medicamentos

      Sindicato de Salud rechaza robo de medicamentos

      SLP

      El Universal

      Defiende derechos laborales y rechaza presunciones sin pruebas en el sector

      Queda en prisión preventiva a exfiscal César Jáuregui
      Queda en prisión preventiva a exfiscal César Jáuregui

      Queda en prisión preventiva a exfiscal César Jáuregui

      SLP

      El Universal

      Permitió la participación de agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio