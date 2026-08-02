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Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

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Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

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Nacional

Recuerda alcaldesa a Carlos Manzo

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Recuerda alcaldesa a Carlos Manzo
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      La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, recordó a su esposo y expresidente de dicho municipio, Carlos Manzo, a nueve meses de su asesinato.

      A través de redes sociales, le dedicó un mensaje, en el cual comentó que fue un gran hombre y luchador social. 

      "Siempre entregado a tu gente, y es que cuando una luz brilla demasiado, lamentablemente a muchos encandilaste y los incomodaste demasiado".

      "Hoy sigo en esta lucha que tú iniciaste y que lo único que querías era un mejor futuro para tus hijos, tu familia y tu gente, por eso es que ni un solo día dejaremos de mencionar tu nombre", expresó Quiroz.

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      Afirmó que, a pesar de que a algunas personas les moleste, continuará la lucha de Manzo "y aquí seguiré acompañando a toda esa gente por la que tanto te preocupaste".

      "Descansa en paz mi Carlos, cuídanos a todos como lo hacías en este mundo", concluyó la presidenta municipal de Uruapan.

      El pasado 30 de julio, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la captura de Ángel Ramón Álvarez Ayala "R1", líder de "Los Rs" y autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

      De acuerdo con el funcionario, "Los Rs" es una de las células "más violentas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en los municipios michoacanos de Álvaro Obregón, Apatzingán, Morelia, Uruapan y Zacapu, además de Guadalajara, Jalisco, donde cometen cobro de piso, extorsión, homicidio y narcotráfico.

      Con esta detención, aumentó a 31 la cantidad de detenidos por dicho asesinato, cuyo posible motivo fue una "provocación" de Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación.

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