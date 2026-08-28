Presentan 5ta. Carrera Atlética DAPSA 2026

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Fueron presentados oficialmente los detalles de la quinta edición de la Carrera Atlética DAPSA 2026, justa que contará con las distancias de 5 y 10 kilómetros y que se celebrará el próximo domingo 20 de septiembre en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

Durante la presentación se dieron a conocer los pormenores de la convocatoria, además de presentar oficialmente la playera y medalla conmemorativa de esta quinta edición, cuyos colores azul, verde y blanco serán parte de la identidad visual de la competencia.

La carrera tendrá como salida y meta la Plaza de los Fundadores, en pleno Centro Histórico de la capital potosina, y el banderazo está programado para las 8:00 horas. Las inscripciones ya se encuentran disponibles en las diferentes sucursales de Grupo DAPSA, con un costo de 350 pesos. El registro incluye playera oficial, número de corredor, chip de cronometraje desechable, medalla y una despensa al completar el recorrido.

El cierre de registros será el sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas, o antes si se alcanza el límite de participantes establecido por la organización. La entrega de kits se realizará ese mismo sábado, de 10:00 a 18:00 horas, en la sucursal DAPSA ubicada en Calle Cereales #154, colonia Central de Abastos.

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Para recoger el kit será necesario presentar identificación oficial. En caso de que el corredor no pueda acudir personalmente, podrá autorizar a un tercero mediante una carta firmada y la documentación correspondiente.

Uno de los principales atractivos será la premiación en ambas distancias. Los tres primeros hombres y tres primeras mujeres en cruzar la meta recibirán como premio una pantalla. Además, se contempla una premiación especial para colaboradores de Grupo DAPSA, con una pantalla para el primer hombre y la primera mujer pertenecientes a la empresa que crucen la meta.

La competencia contará con cronometraje electrónico mediante chip, jueces distribuidos a lo largo de las rutas de 5 y 10 kilómetros y resultados oficiales sujetos a las decisiones del cuerpo arbitral.