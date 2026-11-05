Indagan red de contratos electorales con 27 años de operación

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El Gobierno de México ha dado a conocer una investigación en relación con una red empresarial que ha sido acusada de obtener contratos millonarios de manera irregular con organismos electorales. La mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que esta red ha estado operando desde hace al menos 27 años. Durante la conferencia matutina celebrada el 5 de noviembre de 2026, la Presidenta explicó que el análisis, realizado por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, se basa en fuentes abiertas y detalla la trayectoria de este grupo empresario, sus conexiones laborales y cómo ha diversificado su influencia en las contrataciones con instituciones electorales.

Sheinbaum destacó que la proliferación de contratos por parte de esta red no es un fenómeno reciente, sino que tiene sus orígenes en la década de 1990, cuando empezó a trabajar con el entonces Instituto Electoral del Estado de México. Asimismo, hizo referencia a un escándalo que tuvo lugar en 2005, argumentando que el grupo ha consolidado su poder a través de relaciones formadas entre empresarios y funcionarios electorales, quienes han ocupado cargos en diversas instituciones a lo largo de los años.

La Presidenta también expuso que Guadalupe Taddei, actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), fue nombrada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el entonces gobernador Guillermo Padrés, durante un periodo en el que Lorenzo Córdova dirigía el INE.

Adicionalmente, se informó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estará presente en la presentación de la investigación, ya que dicha entidad ha decidido congelar algunas cuentas bancarias en respuesta a denuncias provenientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sheinbaum indicó que esta investigación fue solicitada luego de que se hicieran públicos los señalamientos sobre las contrataciones, y anunció que Buenrostro brindaría más detalles sobre los antecedentes y la evolución de la red empresarial objeto de escrutinio.

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La complejidad del caso refleja un entramado que, según las autoridades, merece una exhaustiva revisión para esclarecer las circunstancias en torno a los contratos otorgados y su impacto en los procesos electorales del país.