¿Quién es Carlos Torres, exesposo de gobernadora de Baja California?

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Carlos Alberto Torres Torres nació en Mexicali, Baja California, el 18 de noviembre de 1975. Es abogado y desarrolló buena parte de su trayectoria política en el Partido Acción Nacional (PAN), partido que lo postuló como diputado federal de representación proporcional para la LX Legislatura, de 2006 a 2009.

Durante ese periodo participó en las comisiones de Juventud y Deporte y Seguridad Pública, además de una comisión especial relacionada con el acceso digital. Previamente se desempeñó como diputado federal suplente entre 2003 y 2006.

En 2010 fue candidato del PAN, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social a la Presidencia Municipal de Tijuana, elección en la que fue derrotado por el priista Carlos Bustamante Anchondo. Posteriormente, durante el gobierno de Felipe Calderón, ocupó cargos en la administración federal, entre ellos la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Baja California.

Más tarde fue electo diputado local por el Distrito XIII de Baja California para la XXII Legislatura. Durante ese periodo fue señalado por su participación en la operación política de la llamada Ley Bonilla, que buscaba ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla. Torres fue expulsado del PAN en 2019 y posteriormente se incorporó a Morena.

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Carlos Torres contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces alcaldesa electa de Mexicali y actualmente gobernadora de Baja California. Durante la administración estatal de Ávila Olmeda, Torres fue designado coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos.

El cargo generó cuestionamientos debido a su relación con la mandataria y a las funciones que desempeñaba. La gobernadora sostuvo que se trataba de un puesto honorario, aunque Torres participó en proyectos de renovación urbana en Mexicali y Tijuana.

En 2025, Estados Unidos revocó las visas de Torres y de Ávila. Posteriormente, ambos hicieron pública la separación de su relación matrimonial.

Departamento del Tesoro anuncia sanciones contra Carlos Torres

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 29 de septiembre de 2026 sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas, según esa dependencia, con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres estaría vinculado con Juan José Ponce Félix, identificado como "El Ruso" y señalado por Estados Unidos como jefe de plaza en Mexicali. La dependencia sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades de la organización criminal y protegerla de acciones del gobierno y de las fuerzas de seguridad en Baja California.

Repercusiones políticas y sociales en Baja California

Las sanciones contra Carlos Torres y su hermano representan un golpe a la red criminal en la región y generan cuestionamientos sobre la influencia política en Baja California. La relación de Torres con la gobernadora Ávila Olmeda y su papel en proyectos públicos han sido objeto de debate y análisis en el ámbito local.