Sheinbaum reconoce apertura económica y reformas en Cuba
Sheinbaum señaló que el gobierno cubano busca atraer a cubanos en el extranjero para invertir en la isla.
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La presidentaClaudia Sheinbaum Pardoreconoció que Cuba aprobó un paquete de
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reformas económicas que amplía la inversión privada.
En su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó un "cambio importante" y "una decisión" que tomaron las personas cubanas para abrir su economía.
"Es un cambio importante, una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo, a que inviertan a Cuba.
"Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cubajunto con su pueblo", declaró.
Para las empresarias y los empresarios de México que quieran invertir en la isla, la Mandataria federal les orientó a que se acerquen con la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE).
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