Sheinbaum reconoce apertura económica y reformas en Cuba

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La presidenta

que Cuba aprobó un paquete de

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que amplía laprivada.En sude este viernesen, Sheinbaum Pardo destacó un "" y "una" que tomaron las personas cubanas para"Es un, unaque toman las y los cubanos de. Están haciéndolo para la, incluso llamando ahace tiempo, a que"Es importanteesto que está haciendo el", declaró.Para las empresarias y los empresarios deque quieran invertir en la isla, la Mandataria federal les orientó a que se acerquen con la(SRE).