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Sheinbaum reconoce apertura económica y reformas en Cuba

Sheinbaum señaló que el gobierno cubano busca atraer a cubanos en el extranjero para invertir en la isla.

Por El Universal

Junio 19, 2026 12:04 p.m.
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Sheinbaum reconoce apertura económica y reformas en Cuba
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      La presidenta

      Claudia Sheinbaum Pardo
      reconoció que Cuba aprobó un paquete de

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      reformas económicas que amplía la inversión privada.
      En su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó un "cambio importante" y "una decisión" que tomaron las personas cubanas para abrir su economía.
      "Es un cambio importante, una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo, a que inviertan a Cuba.
      "Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cubajunto con su pueblo", declaró.
      Para las empresarias y los empresarios de México que quieran invertir en la isla, la Mandataria federal les orientó a que se acerquen con la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE).

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