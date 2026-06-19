Binomio canino detecta ladrillos de cocaína en Michoacán

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informó que personal de la dependencia localizó y

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con 139 ladrillos que contenían un peso aproximado deen el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo quedefueron detenidas.Por medio de un, la dependencia federal detalló que la operación se realizó en coordinación con las Aduanas del recinto portuario del municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes descubrieron el cargamento durante labores de patrulla y vigilancia marítima y en seguimiento a un buque mercante con alerta el posible transporte de mercancía ilícita.Durante las acciones se inspeccionaron los contenedores transportados a bordo de la embarcación y con apoyo de unespecializado en detección de narcóticos, se identificaron irregularidades en una carga comercial, donde finalmente encontraron ocultos cinco bultos que contenían la presunta droga.La Semar informó que como resultado del decomiso fueron detenidasextrajeras de, presuntamente involucradas en estos actos ilícitos. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente delpara las investigaciones del caso.De acuerdo con la Marina, el producto asegurado representa unapara los grupos delictivos de, lo que significa que existe un debilitamiento de la estructura financiera y operativa. Informó que con esta acción se evitó que aproximadamentede droga lleguen a las y los mexicanos.Finalmente la dependencia expresó el compromiso de las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales en busca de impedir queafecten la salud y el bienestar de la población.