Marco Chacón niega intención de Maribel Guardia de quedarse con nieto

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Marco Chacón

estuvoen "Venga la alegría" para aclarar algunos puntos, en torno a la demanda que Imelda Garza Tuñón interpuso en contra de su esposa, Maribel Guardia; desmiente que la actriz haya tenido, alguna vez, la intención de quedarse con la custodia de su nieto y, en cambio, afirma que sólo quería llegar a un acuerdo formal de cuándo podía verlo.

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Hace unos días, lade la exnuera de Maribel, dio a conocer que la actriz había sido demandada por el presunto delito de, motivo por el que, ahora, Chacón, que no sólo es su esposo, sino que funge como su abogado, visitó el matutino de TV Azteca para indicar que, aunque el licenciado Antonio Lozano García, dice que ni él ni la actriz se presentaron en una primera audiencia por "no tener interés en ir", en realidad, hasta la fecha, no han sido notificados."Nadie ha dicho que es falso, lo único que hemos dicho es que".Precisó que, si bien, Maribel llegó aa Imelda, lo único que deseaba era que, a través de la imputación, se estableciera, con la supervisión de un, unjusto para ver a su menor nieto."La abuelita lo que quiere es tener undigno, con el niño, poder convivir con él y eso es todo, nosotros no estamos buscando dinero, es una única contrademanda, de guardia y custodia, y, en ella, hemos pretendido es llegar sólo a la primera audiencia, que es de conciliación, no se quiere quedar al niño, nosotros ya estamos muy grandes para estar criando", precisó.En lo tocante a, la nueva tutriz de José Julián, Chacón consideró que, en realidad, si ella fue elegida para ver por los intereses del menor, es para beneficiar a Imelda, quien, de acuerdo con las palabras de Marco, estaría buscando poner a su nombre la mitad de la herencia que corresponde a su hijo."Ningún tema personal contra ella, no tengo el gusto, digamos, de conocerla personalmente, pero no es la persona correcta, precisamente, porque hay varios; la tutela, dentro de un proceso sucesorio, tiene que ser una persona que vele por ely no de la madre, porque la madre tiene unal ser ella, quien le está peleando la herencia al niño".También indicó que ni él ni Maribel figuran en el testamento de(1995 -2023), por lo que no hay forma en que pudieran buscar beneficiarse de la herencia que está íntegramente legada al pequeño José Julián."Hay que aclarar que nosotros no somos herederos, quien eses el niño, la madre impugna el testamento para obtener ella, la mitad de la herencia del niño, nosotros no somos beneficiarios en ningún sentido y en ningún extremo, sobre el patrimonio del niño y, al estar la madre peleándoselo, el tutor debe ser alguien que vele por el", ahondó.