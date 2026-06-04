Sheinbaum destaca acuerdo con productores de jitomate

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta,

informó que el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que ayer firmó conbusca disminuir el número de intermediarios para bajar el precio, y que se le dé prioridad alantes que la exportación.La jefa del Ejecutivo federal manifestó suen que con estedel jitomate, el cual, destacó, llegó a venderse hasta ende jitomate, lo cual calificó como "¡una barbaridad!".Resaltó que else logró condequeen México."Lo que estamos buscando es disminuir esos intermediarios, que haya undirecto entre el productor y el que vende el jitomate, seao sea tienda de autoservicio, o sea tianguis, o cualquier otra forma de comercialización del jitomate"."Bueno, cuando vas a sembrar el jitomate, pues que ya se determine a quién se lo vas a vender, pero, sino directamente a la. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues ciertas condiciones para que se pueda trasladar el jitomate, aunque tengas poca producción a la. Este es elque se firmó el día de ayer", explicó.En, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que otro de los acuerdos es que antes de que se exporte, el jitomate se venda para elpara que no haya escasez en el país."También hay unpara que los insumos que tienen puedan disminuir de precio. Entonces, en este momento se está haciendo elpara que lapueda haber", añadió.