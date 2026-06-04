Habitantes de Pozos elegirán a sus autoridades en 2027
Existen las condiciones para organizar los comicios, aseguraron el Ceepac y legisladores
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Los habitantes de Villa de Pozos podrá participar en su primera elección municipal, luego de que autoridades electorales y legislativas confirmaran que "existen las condiciones para organizar los comicios", pese a los amparos que mantenían incertidumbre sobre el proceso.
La definición se dio durante una reunión de trabajo entre representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), la Fiscalía Electoral y el Congreso del Estado.
En el encuentro se informó que quedó definido el polígono territorial del municipio y que sus habitantes contarán con credenciales actualizadas para participar en la próxima elección local.
De acuerdo con los datos presentados, Villa de Pozos contará con una lista nominal superior a 105 mil electores distribuidos en 127 secciones electorales, lo que permitirá la integración del encarte y en los preparativos para la jornada electoral.
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El diputado Héctor Serrano Cortés celebró los avances alcanzados y afirmó que ya se generaron las condiciones para la elección. "Hay una magnífica noticia, es que Pozos tendrá elecciones, se han generado ya las condiciones del encarte. Habrá continuidad en las mesas (...) Lo que observamos sin duda es una práctica institucional responsable con bondades y beneficios seguramente para todo nuestro estado", señaló.
La confirmación ocurre después de que en mayo pasado el Congreso reconociera que los amparos pendientes comenzaban a impactar la planeación electoral rumbo a 2027.
Incluso, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa agilizar la resolución de los expedientes al considerar que el retraso afectaba la consolidación institucional del municipio.
Villa de Pozos se convirtió oficialmente en el municipio número 59 de San Luis Potosí en octubre de 2024 y, desde entonces, ha atravesado distintos episodios de inestabilidad política. En diciembre de 2025, el Poder Legislativo tomó protesta a un segundo Concejo Municipal tras la destitución de sus integrantes, derivada de una crisis interna relacionada con el presunto intento de asignarse un bono extraordinario.
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Diputado Héctor Serrano señala que la falta de resolución impacta la planeación y operación institucional.
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