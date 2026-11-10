Monreal arremete contra SLP por secuestro y rompe coordinación

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Tras la polémica localización del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, en un autobús en Coahuila, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, arremetió contra el gobierno de San Luis Potosí por la difusión de información que, dijo, es errónea y con la falta de coordinación.

Además, puso bajo sospecha el relato del edil sobre su presunto escape a pie y cómo fue que terminó a bordo del transporte público.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal calificó como una "mentira" las versiones iniciales de la Fiscalía potosina que ubicaron el hecho en territorio zacatecano, acusándolos de buscar evadir su responsabilidad en la franja limítrofe: "Eso de que no es mi territorio es un pretexto de tontos (...) escondiendo la cabeza como los avestruces no van a resolver nada", aseveró.

Para evidenciar la falta de coordinación, Monreal Ávila reveló que la tarde del sábado, cuando la Policía Estatal de Zacatecas ingresó a Vanegas, territorio potosino, para auxiliar a un médico zacatecano despojado de su vehículo, la Guardia Civil de San Luis Potosí les cerró el paso e intentó frenar el operativo, además de que las autoridades de la Mesa de Seguridad de aquel estado también omitieron emitir alertas oportunas, a pesar de que los delincuentes utilizaron la misma camioneta Escalade del alcalde en el atraco contra el empresario zacatecano.

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Por otra parte, el gobernador cuestionó abiertamente la veracidad de la versión que vertió el presidente municipal tamaulipeco sobre su caminata para huir de sus captores y su posterior abordaje al autobús de pasajeros:

"A mí, como gobernador, como ciudadano, me surge una pregunta: dice que caminaron casi 80 kilómetros; para caminar 80 kilómetros, lo menos te sale una ampolla", recriminó David Monreal, al tiempo que lanzaba la interrogante: "¿Se escaparon o los soltaron?"

Ante las fallas de comunicación y la falta de cooperación del estado vecino, el gobernador anunció que Zacatecas desplegará un reforzamiento policial de manera unilateral en las carreteras fronterizas con SLP previo al arranque de la temporada decembrina y el operativo Paisanos.