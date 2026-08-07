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Faltan estudios y documentación de obra en Saucito, insiste CGE

Además mencionó el amparo judicial impide cualquier trabajo en la zona

Por Rubén Pacheco

Agosto 07, 2026 01:59 p.m.
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Faltan estudios y documentación de obra en Saucito, insiste CGE
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      No se ha autorizado la licitación de la obra del puente desnivel en barrio del Saucito por la falta de entrega de diversa documentación, sobre todo, porque un juzgado federal otorgó un amparo para suspender la misma, informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

      Recientemente el alcalde de la capital, Enrique Francisco Galindo Ceballos, acusó que existe un "grado de mala fe" detrás de los retrasos de la CGE, al considerar que el objetivo es impedir que su administración llegue al informe de gobierno con las obras en ejecución.

      El funcionario estatal describió que el Ayuntamiento no ha facilitado información respecto de la no objeción del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como estudios sobre las fachadas de diferentes propiedades.

      Más allá de lo anterior, puntualizó que lo más importante corresponde al amparo concedido a personas inconformes con el proyecto, cuya ejecutoria judicial estableció la suspensión definitiva de cualquier trabajo que se pretenda realizar en dicha zona de la ciudad.

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      Reveló que pese a que 19 procedimientos se encuentran pendientes de resolver, la dependencia estatal ya declaró procedente 32 obras solicitadas por la administración municipal capitalina.

      Reconoció que no ha sostenido ninguna reunión con J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado, quien en semanas pasadas anunció que buscaría destrabar el asunto administrativo, previo a tener un encuentro con Galindo Ceballos.

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