Reportan 99% en compra de medicinas

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud, David Kershenobich informó que se ha comprado el 99% de los medicamentos solicitados en la compra consolidada 2025-2026, que representan 4 mil 194 millones de piezas.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el funcionario federal detalló que por los fármacos se pagaron 297 mil millones de pesos.

“Al 30 de septiembre del 2025, se han contratado 3 mil 135 claves de medicamentos e insumos médicos, para un total de 4 mil 194 millones de piezas, con un costo de 297 mil millones de pesos, representa el 99% del volumen solicitado para 2025-2026, lo que implica, hasta el momento, un abasto de mil 289 millones de piezas”, dijo.

También detalló que en la próxima compra consolidada de medicamentos, para 2027-2028, se planea adquirir 886 claves de medicamentos.

“Para la próxima compra de medicamentos se han identificado un total de 116 medicamentos esenciales para atención primaria, y 515 de segundo y tercer nivel hospitalario, y 154 complementarios, esos son para quienes reciben alternativa en sus formas de tratamiento, en particular se ha elaborado una lista específica de 79 medicamentos oncológicos esenciales y 22 complementarios”, explicó.

Kershenobich dijo que “se ha alcanzado el 96% de abasto en los últimos meses y se han registrado ahorros por más de 105 mil millones de pesos, en la compra de medicamentos de patente y fuente única”.