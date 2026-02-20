Reportan baja de 65% en homicidios dolosos en Guanajuato

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una reducción del 65% en los homicidios dolosos en Guanajuato, de septiembre de 2025 a enero de 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 20 de febrero en la XII región militar de Irapuato, Figueroa detalló que desde el inicio de la actual administración, los homicidios dolosos pasaron de 12.71 a 4.45 diarios, siendo enero de 2026 el más bajo de los últimos 17 meses.

Destacó Figueroa que esta disminución también tiene que ver con detenciones relevantes en la entidad gobernada por Acción Nacional.

Indicó una reducción en los delitos de alto impacto de 35%, de septiembre de 2024 a enero de 2026.

Destacó que el feminicidio se redujo en 50%; la extorsión, 31% y cero secuestros.

Los delitos que presentan incrementos, robo a transeúnte con violencia subió 18.5% y robo a casa habitación con violencia subió 30.8%.

Harfuch reporta 4 mil 400 detenidos en 2 años

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, en Guanajuato se han detenido a 4 mil 400 personas infractoras de la ley y se aseguraron más de 5 toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero realizada en Irapuato, Guanajuato, el funcionario dio a conocer que en el mismo periodo, se aseguraron más de 6 mil 400 armas de fuego. Señaló que el Ejército y la Secretaría de Marina desmantelaron un laboratorio para la producción de metanfetaminas en el estado.

"Estas acciones representan una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de febrero se realizó un de febrero del 2025 se realizó un reforzamiento a la seguridad del estado de Guanajuato", aseguró.

Indicó que se fortaleció la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se enfocaron en la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que encabezaban células generadoras de violencia en la entidad.

Destacó que en el mes de marzo de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y de la subsecretaría de investigación, realizaron seis operaciones simultáneas en tres estados de la República: Querétaro, Guanajuato y Yucatán.

Así, se detuvieron a nueve integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, homicidios y ataques armados a la autoridad en dicho estado. Entre los detenidos destacan: José Francisco N, alias "Alfa 1", líder de una célula delictiva responsable del ataque a un bar en Querétaro y ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades. Además de Sandra "N", alias "La Patrona", quien era enlace operativo vinculada con la compra y venta de droga.

Detienen a 16 personas por extorsión en Guanajuato

Por su parte, dado a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada del 6 de julio del 2025 al 31 de enero del 2026, en Guanajuato han sido detenidas 16 personas, entre ellas siete objetivos prioritarios vinculados con este delito, dio a conocer García Harfuch.

Mencionó a Cristian Alejandro "N", quien es generador de violencia, jefe de célula de una organización delictiva, responsable de la distribución de droga, secuestros, homicidio y cobro de piso. Genaro "N", alias "El Silencio", generador de violencia en Michoacán y Guanajuato, objetivo prioritario a quien se le vincula con homicidios, narcomenudeo, robo en cajeros, extorsión y privación de la libertad.

Edgar Eduardo "N", objetivo prioritario y líder de una célula delictiva vinculada a la extorsión, homicidio y enfrentamientos armados entre grupos criminales. Se le relaciona con el homicidio de siete jóvenes cometido el pasado 19 de mayo en San Bartolo de Berrios. Así como Gustavo "N", alias "El Viejo", jefe operativo de un grupo criminal y objetivo prioritario.

Además, en Celaya se realizó la detención de Luis Francisco "N" alias "El Piolín", quien era afín al cartel de Santa Rosa de Lima. En el mismo municipio fue detenido también César Moisés "N" alias "El Matolé", a quien se le relaciona en una agresión ocurrida el 18 de abril del 2025, cometida en Apaseo el Alto. Y en diferentes municipios, se realizó la detención de nueve integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Agustín "N", alias el "Logan".

En el municipio de León se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos personas, entre ellas Marco Antonio "N", alias "El Flaco", identificado como líder de una célula delictiva relacionada con una agresión en donde perdieron la vida dos oficiales de seguridad penitenciaria del Estado ocurrida el primero de noviembre del 2024.

Por último, García Harfuch indicó que en Santa Cruz de Juventino Rosas fueron detenidas siete personas, entre ellas Norma "N", alias "La Italiana", identificada como generadora de violencia, líder de un grupo delictivo dedicado a la venta de hidrocarburo, droga y armas, así como de homicidios.