Soy una mujer de paz: Claudia

Barcelona, Esp.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se definió como “una mujer de paz” al participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde expresó su postura contra la guerra y planteó que, ante cualquier eventual intervención militar en Cuba, debe privilegiarse el diálogo.

Durante su participación en el encuentro —encabezado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez—, la Mandataria señaló que su posicionamiento se apega a los principios de la política exterior mexicana, como la no intervención y la solución pacífica de controversias.

Sin mencionar de forma directa a Estados Unidos, Sheinbaum Pardo indicó que ante un escenario de intervención militar en la isla caribeña “el diálogo y la paz prevalezcan”, en referencia a la necesidad de evitar conflictos armados y privilegiar canales diplomáticos.

En el recinto Fira Barcelona Gran Vía, la Presidenta sostuvo que su participación representa a México como un país con tradición en la defensa de la soberanía, la solidaridad y los derechos humanos.

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“Mi gobierno mantiene una visión de política exterior basada en el respeto entre naciones. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó al proponer que 10% del gasto mundial en armamento sea destinado a programas de reforestación y desarrollo sostenible, iniciativa que previamente planteó en noviembre de 2024 durante la reunión del G20, pero en aquella ocasión mencionó que sólo 1% de su presupuesto militar.

Durante su discurso hizo referencia al legado histórico del país y citó a Benito Juárez al recordar que “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. También mencionó que México se reconoce en sus raíces originarias, así como en procesos históricos que han definido su vida política.

Asimismo, planteó que la democracia debe centrarse en el bienestar social y afirmó que “no hay democracia cuando no hay opción para los pobres”, al referirse a la necesidad de que los sistemas políticos incluyan a todos los sectores de la población.

En ese contexto, sostuvo que la democracia implica valores como la libertad, la justicia y la fraternidad y reiteró que su gobierno busca promover una visión orientada a la inclusión social y el respeto a la diversidad.

Al cierre de su participación, la Mandataria reiteró su postura: “Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia y la fraternidad”.