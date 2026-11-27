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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que el objetivo de las críticas de la oposición al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la salida de la exconsejera Guadalupe Taddei, es deslegitimar al órgano electoral porque van muy abajo en las encuestas rumbo a las elecciones de 2027.

"El objetivo en el fondo de deslegitimar al INE es poner en duda la elección del 27. ¿Por qué? Pues porque vean las encuestas y ellos forman un nuevo partido político, todos los ex del INE, y tienen uno por ciento de reconocimiento en las encuestas y los partidos de oposición, pues tienen un reconocimiento muy bajo. Entonces en vez de buscar el voto popular construyendo un proyecto de Nación, que para eso están las elecciones, pues lo que buscan es deslegitimar una elección", aseveró.

A la par, criticó que exconsejeros del IFE/INE como José Woldenberg y Lorenzo Córdova impulsen la idea de que mientras estuvieron al frente del árbitro electoral "todo funcionó perfecto" y ahora insistan en que todo está mal.

Asimismo, evidenció la hipocresía de Córdova Vianello que insiste en modificar el tema de la representación proporcional cuando fue él quien avaló ese procedimiento.

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"Ahora están con el tema de que la representación proporcional debería estar por coaliciones y no por partido político, cuando la Constitución y la Ley de procedimientos electorales es clarísima, no deja ningún sesgo para poder interpretar que es por coalición y no por partido, pero además cuando ellos fueron presidentes así lo aplicaron", recordó y transmitió un video en el que Córdova, al frente del INE, le explica a Guadalupe Acosta Naranjo los lineamientos para asignar a los plurinominales.