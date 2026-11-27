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Mónica Liliana Rangel Martínez, exsecretaria de Salud, compareció ante la Contraloría General del Estado (CGE), a fin de responder por los señalamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE), es decir, los delitos de uso abusivo de la función pública, fraude y asociación delictuosa.

El pasado 21 de septiembre, el órgano revisor citó a comparecer a la también excandidata a la gubernatura por Morena, a fin de atender una investigación administrativa iniciada en su contra por diversos señalamientos que no precisó.

En entrevista, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la CGE, confirmó la asistencia de la exfuncionario de Juan Manuel Carreras, a través de su representación jurídica.

Detalló que la averiguación administrativa corresponde a presuntas irregularidades financieras, estimadas en alrededor de 22 millones de pesos.

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"Es un procedimiento justamente de responsabilidad que está en la contraloría interna de la Secretaría de Salud. Sí se llevó a cabo la audiencia, y bueno, no puedo dar más datos, pero sí se llevó la audiencia", concluyó.