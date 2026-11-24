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Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que prolongar el nombramiento de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) podría representar un fraude constitucional.

Javier Laynez alerta fraude constitucional en nombramiento del INE

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el jurista explicó que para designar a la persona titular del órgano electoral, la Constitución exige el voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que el quórum de la legislatura actual permite pese a la falta de acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios.

"Esa mayoría calificada es la forma en que el propio texto constitucional entiende el consenso, y hoy los votos existen", refirió Laynez Potisek, quien se desempeñó como ministro del Alto Tribunal de diciembre de 2015 hasta el pasado 31 de agosto de 2025 por motivo de la reforma judicial.

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Reacciones políticas y judiciales ante la renovación del INE

El abogado refirió que alegar una presunta falta de acuerdo sirve, en los hechos, para alargar una presidencia provisional que "no surgió del procedimiento constitucional y que podría encabezar la elección de 2027".

"Valerse de una regla diseñada para cubrir ausencias temporales con el fin de eludir un nombramiento obligatorio es, aunque incomode, un fraude a la Constitución", alertó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, ha rechazado que exista una omisión legislativa para emitir la convocatoria para renovar la titularidad del INE.

Sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN) ha promovido un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el cual exige la expedición inmediata de la convocatoria tras la renuncia de Guadalupe Taddei —hoy señala por presunta corrupción y asignación irregular de contratos— y el interinato de Blanca Cruz García.