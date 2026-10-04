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Tatiana Clouthier impulsa #TodosConConciencia

El movimiento surge tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena.

Por El Universal

Octubre 04, 2026 10:34 a.m.
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Tatiana Clouthier impulsa #TodosConConciencia
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Después de la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena rumbo a las elecciones de 2027, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció la creación de un nuevo movimiento llamado "#TodosConConciencia".

      Movimiento #TodosConConciencia busca transformación en Nuevo León

      El anuncio fue realizado la tarde del sábado a través de su cuenta oficial de Facebook, donde informó que sostuvo una reunión con su equipo de trabajo y, tras escuchar distintas opiniones, decidieron impulsar una nueva etapa de participación ciudadana en el estado.

      "Concluimos que no vamos x cargos sino por transformar a #NL e iniciamos el movimiento #TodosConConciencia. Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las Conciencias", escribió la exfuncionaria federal en la publicación.

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      Apoyo de Tatiana Clouthier a la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum

      También, la exsecretaria dejó claro que mantiene su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

      "Nuestro reconocimiento a los avances con la llegada de la 4T y nuestro apoyo a la Presidenta", escribió en el mismo mensaje difundido en redes sociales.

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