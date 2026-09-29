Entregan en Senado 23 mil firmas para destituir a Enrique Inzunza

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de la sociedad civil de Sinaloa, entre ciudadanos, activistas y abogados, acompañado por la senadora del PRI Paloma Sánchez y la expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, entregó en el Senado de la República 23 mil 500 firmas de sinaloenses que exigen la separación de su escaño del senador Enrique Inzunza, acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

Acciones de la autoridad

Luego de denunciar que elementos de resguardo les pretendían negar el acceso a la sede de la cámara alta, pese a que la legisladora tramitó su ingreso, integrantes del grupo dieron conferencia de prensa para informar que ya solicitaron a la Cámara de Diputados que inicie un juicio de procedencia para retirarle el fuero al senador sinaloense.

¿Qué declararon Vania Pérez y Paloma Sánchez?

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"Está escondido atrás de su fuero", denuncia Vania Pérez

Vania Pérez advirtió que lo único que falta es voluntad política para que los legisladores de Morena dejen de proteger al exsecretario de Gobierno de Sinaloa.

"Él está escondido ahí adentro, está escondido atrás de su fuero. El senador Enrique Inzunza Cázarez, que el 31 de agosto dijo aquí que no tenía nada que temer, que no era culpable. Justo él, el día de hoy, hoy está allá adentro, en primera fila, protegido por Morena, a pesar de que Morena dijo que ya no era parte de su grupo parlamentario", denunció.

"Nosotros no estamos diciendo que sea culpable. Lo que estamos diciendo es que enfrente sin el manto protector del fuero las acusaciones que tiene en un distrito en Brooklyn, en Nueva York, que lo acusan de narcotráfico, de tráfico de armas, de terrorismo. Acusaciones que en Estados Unidos alcanzan la pena máxima, la pena de por vida. En México nos dicen que la investigación no ha alcanzado suficientes elementos desde la FGR para poder proceder en contra de los 10 señalados".

5 meses de impunidad, acusa la senadora Paloma Sánchez

Por su parte, la senadora Paloma Sánchez recordó que este martes se cumplen cinco meses de que Inzunza Cázarez fue imputado en una corte del Sur de Nueva York.

"Desde entonces, a pesar de que estamos frente al escándalo político más grande y cínico que demuestra la alianza criminal de Morena con el narcotráfico, la única respuesta que tenemos las y los sinaloenses es la impunidad. Morena dejó que el 'narcogobernador' Rocha pueda regresar al poder para después irse nuevamente sin dar explicaciones. Le han dado la libertad y la protección suficiente para seguir mandando en Morena, gobernar Sinaloa desde su casa y hasta nombrar a la próxima candidata.

"Del mismo modo, Morena ha permitido que Enrique Inzunza, el responsable de llevar los acuerdos en Sinaloa con el crimen organizado, se siente en un escaño del honorable Senado de la República, denigrando y manchando con su presencia esta soberanía. Son cinco meses de un absoluto silencio por parte de la Fiscalía General de la República, que nunca desmintió a Rocha cuando dijo que era inocente al regresar a su cargo, ni tampoco entregó un solo avance de las investigaciones que supuestamente están realizando", recalcó.