Se busca a chino ligado con CJNG
Era el surtidor de precursores químicos para el cártel
Ciudad de México.- Zhi Dong Zhang, el chino surtidor de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se le fugó a la Guardia Nacional del arresto domiciliario en la Ciudad de México, ya es buscado en 196 países.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Francia, emitió la ficha roja para localizar y detener en cualquier parte del mundo al presunto capo asiático, alias “Brother Wang”, a petición del gabinete de seguridad federal, que va por su recaptura en medio de presiones del gobierno de Estados Unidos.
El ciudadano chino se escapó el pasado 11 de julio pasado de su casa de la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, donde cumplía prisión domiciliaria por su juicio de extradición a Estados Unidos, bajo custodia de la Guardia Nacional, que mantenía vigilancia al exterior del inmueble.
El apodado “Brother Wang” cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición librada por un juez de Control con residencia en el Reclusorio Sur, pues es requerido por una corte federal del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, por delitos de tráfico de fentanilo, cocaína y lavado de dinero.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con autoridades federales, Dong Zhang se fugó por un agujero conectado a otro domicilio de su propiedad, el mismo día que una corte federal de Estados Unidos ordenó una nueva captura en su contra por lavado de dinero.
Zhi Dong Zhang es requerido por el gobierno de Estados Unidos, por supuestamente exportar y distribuir más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilos de metanfetaminas a territorio estadounidense.
Además, es considerado una pieza clave en la logística de distribución de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones criminales transnacionales designadas como terroristas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
no te pierdas estas noticias
Vulnerabilidad, la prioridad en las búsquedas
El Universal
Se pondrá atención especial en periodistas, activistas, personas con discapacidad, entre otros
AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años
El Universal
Afecta el límite a operaciones y pérdida de conexiones