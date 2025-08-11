Se incrementa el aseguramiento de narcolaboratorios

Ciudad de México.- Bidones de casi todos los tamaños, ollas de peltre o de aluminio ennegrecidas de humo y cochambre, tinas que resguardan sustancias a la intemperie, estufas hechizas de leña o gasolina, mesas de madera y todo tipo de utensilios caseros marcados por el desgaste y la suciedad no son enseres propios de algún sitio insalubre donde se preparan alimentos.

Son equipos que pueden encontrarse en los llamados narcolaboratorios asegurados al crimen organizado, instalaciones para la producción de drogas que cada vez son más abundantes en las sierras u otros lugares apartados del país y que resaltan por su insalubridad.

El aseguramiento de laboratorios va en aumento. De enero de 2019 a diciembre de 2024, las fuerzas federales han asegurado 282 laboratorios clandestinos.

Sinaloa documenta 152 de estos sitios, el mayor número de aseguramientos; Durango le sigue con 51; Aguascalientes, con 16, y Jalisco y Michoacán, con 14 cada uno, entre otras entidades donde se han localizado.

Fuentes de seguridad consultadas refieren que de enero a junio de 2025 se han incautado 96 laboratorios clandestinos, es decir, las cifras de estos seis meses de la actual administración superan a las de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2024.

El doctor Gabriel Vera, investigador en Ciencias Químicas por la UNAM, consideró que “en la sierra donde se han localizado los laboratorios clandestinos los cocineros sólo tienen unos palos a la mano, antes los utensilios se veían de mejor calidad, si bien siempre han sido una constante los bidones de plástico, pero veíamos cosas de acero, vidrio, incluso equipo de seguridad, actualmente no se han encontrado mascarillas, trajes de protección o guantes”.