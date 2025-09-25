Se incrementa la “cuota criminal”

Apatzingán, Mich.- El Cártel de Los Viagras asestó un nuevo golpe a la industria del limón en Michoacán. A partir de este miércoles, el cobro de la extorsión pasó de dos a cuatro pesos por kilo del cítrico.

Productores indicaron que desde el pasado fin de semana los criminales se comunicaron con los empacadores —quienes son encargados de cobrar y recaudar la extorsión— para avisarles que “la cuota” aumentó.

“Nos están llamando los empacadores, que ahora ya pagaremos el doble porque los cab… de Los Viagras, con ‘El Botox’, ‘El Barbas’ y ‘El Jandos’, ya pidieron el doble de lo que pagábamos. Si no se los damos, ya sabemos que nos va a pasar”, dijo un limonero.

El agricultor explicó que —hasta la semana pasada— los empaques y comercializadoras les pagaban a ocho pesos el kilo de limón, y hasta ahí todo estaba bien porque era una señal de que iban en recuperación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Pero ahora ya nos avisaron que para el corte del miércoles el empaque nos va a pagar a cuatro pesos el kilo, por lo que te digo que ya pidieron el doble”, dijo otro citricultor.

Expuso que el productor es el que va a pagar el impuesto criminal, pues los empaques y las comercializadoras se los descuentan en automático en el costo de compra, y no hay nada que puedan hacer.

Tras el anuncio del aumento de la “cuota” se estima que este miércoles se detuvo el corte de limón en 65% o 70%, y sólo salió a cortar entre 30% o 35% del total de productores. Muchos de ellos porque no sabían de la nueva disposición delictiva.

De acuerdo con los cálculos de una productora del Valle de Apatzingán, la región ya perdía hasta unos 2 mil 400 millones de pesos al año, por el llamado “impuesto criminal”.