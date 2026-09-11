Se inicia proceso electoral en el país

Ciudad de México.- En el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, consejerías y representantes de partidos políticos cuestionaron la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y las modificaciones a los protocolos y lineamientos que el Consejo General ha hecho en vísperas de la elección de diputados federales del próximo año.

El primer consejero en posicionarse fue Arturo Castillo, quien reclamó a las representaciones del Poder Legislativo la reducción constante del presupuesto del INE, cuando se le siguen sumando funciones a las tareas que originalmente le fueron planteadas.

En su oportunidad, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, reclamó al INE la eliminación de la compulsa para elegir a representantes de casilla y la eliminación del criterio para no contar “boletas planchadas”.

Por parte de Somos, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños recriminó al INE el obligarlos a cambiar el logotipo y nombre de su partido político, y acusó que el organismo electoral “está sometido al autoritarismo” de Morena.

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Por su parte, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, le dijo al consejero Arturo Chávez que le faltó hacer un llamado para estas elecciones. “Al gobierno, que no le pida al crimen que le ayude con la elección”, dijo el panista.