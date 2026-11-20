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La Secretaría de Gobernación (Segob) ha informado que, en el contexto de la Estrategia Nacional de Búsqueda, se ha logrado localizar a un total de 18 mil 508 personas. Este incremento se ha facilitado mediante acciones de búsqueda inmediatas, el cruce de información, así como la coordinación con entidades federativas y operativos en diversas áreas del país. Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, detalló que, hasta la fecha, se han gestionado 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, y se han eliminado 682 publicaciones vinculadas a posibles actividades de reclutamiento.

En respuesta a la problemática de las desapariciones, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha incorporado tecnologías avanzadas como drones equipados con cámaras térmicas y de visión nocturna, así como sistemas LiDAR para la creación de mapas tridimensionales. Estas herramientas, junto con equipos de geolocalización y comunicación satelital, están diseñadas para optimizar las operaciones en zonas de difícil acceso. Medina Padilla añadió que se han mejorado las capacidades para la búsqueda subacuática y el uso de unidades caninas K9. Además, se han implementado actividades de capacitación en instituciones educativas y se ha abierto una convocatoria para la participación ciudadana en el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda.

De las 18 mil 508 personas localizadas, 6 mil 939 han sido identificadas a través de la Plataforma Única de Identidad (PUI), que realiza cruces de datos en diversas bases de información pública y privada, facilitando la identificación de trámites o actividades posteriores a un reporte de desaparición. Coordinadamente con los gobiernos estatales, se han documentado 5 mil 688 localizaciones, lo que representa un aumento de 2 mil 599 casos comparado con el informe previo.

Desde la CNB, se ha indicado que mil 473 personas han sido localizadas con vida a partir de recorridos, entrevistas y revisiones de información en colaboración con autoridades estatales y municipales. Mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), se han identificado 4 mil 408 personas, 935 más que en el último reporte. En términos de atención directas, el Gobierno de México ha llevado a cabo 14 mil 653 atenciones y reuniones con familiares y colectivos, proporcionando acompañamiento y coordinación con entidades relevantes.

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Por último, varios estados como Ciudad de México, Puebla, Zacatecas y Guanajuato cuentan con puestos de mando que operan en coordinación con el Centro de Mando Nacional. La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, también comunicó a través de redes sociales su encuentro con madres del colectivo "Rastreadoras del Fuerte", subrayando el compromiso continuo del gobierno en esta materia.