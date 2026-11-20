Segob reporta 18 mil 508 personas localizadas
La Comisión Nacional de Búsqueda informó que halló con vida a mil 473 personas.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha informado que, en el contexto de la Estrategia Nacional de Búsqueda, se ha logrado localizar a un total de 18 mil 508 personas. Este incremento se ha facilitado mediante acciones de búsqueda inmediatas, el cruce de información, así como la coordinación con entidades federativas y operativos en diversas áreas del país. Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, detalló que, hasta la fecha, se han gestionado 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, y se han eliminado 682 publicaciones vinculadas a posibles actividades de reclutamiento.
En respuesta a la problemática de las desapariciones, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha incorporado tecnologías avanzadas como drones equipados con cámaras térmicas y de visión nocturna, así como sistemas LiDAR para la creación de mapas tridimensionales. Estas herramientas, junto con equipos de geolocalización y comunicación satelital, están diseñadas para optimizar las operaciones en zonas de difícil acceso. Medina Padilla añadió que se han mejorado las capacidades para la búsqueda subacuática y el uso de unidades caninas K9. Además, se han implementado actividades de capacitación en instituciones educativas y se ha abierto una convocatoria para la participación ciudadana en el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda.
De las 18 mil 508 personas localizadas, 6 mil 939 han sido identificadas a través de la Plataforma Única de Identidad (PUI), que realiza cruces de datos en diversas bases de información pública y privada, facilitando la identificación de trámites o actividades posteriores a un reporte de desaparición. Coordinadamente con los gobiernos estatales, se han documentado 5 mil 688 localizaciones, lo que representa un aumento de 2 mil 599 casos comparado con el informe previo.
Desde la CNB, se ha indicado que mil 473 personas han sido localizadas con vida a partir de recorridos, entrevistas y revisiones de información en colaboración con autoridades estatales y municipales. Mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), se han identificado 4 mil 408 personas, 935 más que en el último reporte. En términos de atención directas, el Gobierno de México ha llevado a cabo 14 mil 653 atenciones y reuniones con familiares y colectivos, proporcionando acompañamiento y coordinación con entidades relevantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por último, varios estados como Ciudad de México, Puebla, Zacatecas y Guanajuato cuentan con puestos de mando que operan en coordinación con el Centro de Mando Nacional. La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, también comunicó a través de redes sociales su encuentro con madres del colectivo "Rastreadoras del Fuerte", subrayando el compromiso continuo del gobierno en esta materia.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum vuelve de China tras la cumbre de APEC
El Universal
La presidenta de México aterrizó el jueves en la capital, procedente de Shenzhen.
Segob reporta 18 mil 508 personas localizadas
El Universal
La Comisión Nacional de Búsqueda informó que halló con vida a mil 473 personas.
Autonomía de universidades públicas, en riesgo
El Universal
Facultades reformaron leyes sobre mecanismo electoral de sus rectores