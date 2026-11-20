Evita GCM nuevo caso de feminicidio en Rancho Pavón
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En la colonia Rancho Pavón, un nuevo caso de feminicidio fue evitado por policías que patrullaban la zona, quienes desarmaron a un hombre que amenazaba a su expareja con una pistola cargada.
El hecho fue dado a conocer por la propia corporación este jueves, en el que atendieron un reporte por violencia familiar en un espacio público de la colonia referida, donde la vida de una mujer se encontraba en riesgo.
Tras su arribo al lugar, los oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Fermín "N", de 41 años, señalado por los delitos de violencia familiar y portación de arma de fuego.
Su aseguramiento se dio en Plaza del Risco, donde los agentes soledenses realizaban recorridos preventivos mediante el operativo BOMI, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron la detención de Fermín "N".
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De acuerdo con la afectada, su expareja la habría amenazado con un arma de fuego tras una discusión con agresiones físicas.
Resultado de esta intervención oportuna, tanto el señalado como un arma de fuego con un cartucho útil calibre .22, fueron asegurados para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.
Por otro lado, en la colonia El Morro, oficiales de Soledad de igual forma atendieron un reporte de violencia familiar, en donde quedó detenido José "N", de 32 años.
Al arribar al lugar, los agentes atendieron a la mujer, quien presentaba lesiones visibles, señalando a su pareja como su agresor.
Tras tomar conocimiento de los hechos, los oficiales realizaron la detención de José "N" informándole que quedaría a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde definirán su situación jurídica.
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