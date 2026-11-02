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Hoteles de Yucatán comienzan a recuperarse tras baja actividad

La ocupación hotelera en Yucatán aumentó en octubre, aunque aún no alcanza niveles de 2025, según datos oficiales.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 05:26 p.m.
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Hoteles de Yucatán comienzan a recuperarse tras baja actividad
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      El sector hotelero de Yucatán comenzó a registrar una recuperación durante las últimas semanas de octubre, después de nueve meses de baja actividad.


      El repunte está relacionado principalmente con la realización de congresos, convenciones y encuentros empresariales en Mérida, informó Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY).

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      El líder empresarial señaló que el incremento en la ocupación representa un alivio para los establecimientos, que durante buena parte del año enfrentaron dificultades para cubrir nóminas, prestaciones y compromisos de fin de año.
      Sin embargo, los indicadores oficiales reflejan que todavía no se recuperan los niveles de 2025.
      El Observatorio Turístico de Yucatán reportó una ocupación estatal de 48.53 por ciento en agosto de 2026, frente al 54.15 por ciento del mismo mes del año anterior.
      En Mérida, el indicador pasó de 57.38 a 51.87 por ciento.
      La infraestructura hotelera estatal supera las 17 mil habitaciones.
      Para el último trimestre del año, la Unidad de Turismo del Ayuntamiento de Mérida proyecta alcanzar una ocupación de 70 por ciento, impulsada por la agenda de congresos, convenciones y las vacaciones de invierno.
      La temporada decembrina será determinante para medir la recuperación del sector, que busca compensar los malos resultados de los primeros meses del año.

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