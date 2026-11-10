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Para 2028 o 2029 llegarán helicópteros Black Hawk a México

Secretaría de Marina compra 10 helicópteros MI-17 y 7 embarcados para reforzar labores de seguridad y Plan Marina.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 12:23 p.m.
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Para 2028 o 2029 llegarán helicópteros Black Hawk a México
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que se está en el proceso de adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos Super Hércules.


      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 10 de noviembre en Palacio Nacional, el general Trevilla detalló que apenas se está en el trámite: "Calculamos que deberían estar aquí en el 2028, 2029".

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      El almirante Raymundo Pedro Morales mencionó que la secretaría de Marina también realiza la compra de diversas aeronaves; 10 MI-17 y 7 embarcados.
      "Son principalmente para apoyar en las labores que se realizan en la aplicación del Plan DN-III E. También en incendios es muy necesario los helicópteros, tenemos 42 helibaldes y también para el transporte de tropas para hacer funciones de ambulancia aérea (...)", explicó.
      "Estamos comprando aeronaves de distintos tipos, tanto Secretaría Defensa como Secretaría de Marina para labores que tienen que ver con seguridad y también para el Plan DN-III y el Plan Marina", dijo Sheinbaum.
      Comentó que ante recientes emergencias por fenómenos meteorológicos, los secretarios de Marina y Defensa manifestaron que era necesario adquirir más helicópteros.

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