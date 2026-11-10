logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a dos hombres y aseguran 78 dosis en Valles y Fernández

Los operativos fueron por separado. En Ciudad Fernández participó el Ejército y se aseguró una camioneta Chevrolet.

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 12:18 p.m.
A
Detenidos en Ciudad Valles y Ciudad Fernández

Detenidos en Ciudad Valles y Ciudad Fernández

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí, SLP. La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos hombres en intervenciones distintas en Ciudad Valles y Ciudad Fernández. En su reporte del 10 de noviembre, la corporación informó que aseguró en conjunto 78 dosis de metanfetamina y marihuana. El boletín dio una cifra global para ambos operativos. 

      En la zona centro de Ciudad Valles, agentes del operativo Escudo Huasteco detuvieron a Daniel "N", de 28 años y originario de Tamaulipas. Según el reporte policial, llevaba varias dosis de metanfetamina.

      En Ciudad Fernández, elementos de la Guardia Civil y del Ejército mexicano detuvieron a Pedro "N". La corporación reportó que en esa intervención aseguró dosis de metanfetamina, bolsas con marihuana y una camioneta Chevrolet de procedencia extranjera.

      Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes, junto con las sustancias y el vehículo, para las investigaciones correspondientes. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Emotivo adiós a ciclista fallecido en accidente

      La tarde de este lunes, familiares y amigos dieron el último adiós al joven ciclista que perdió la vida al ser arrollado por una camioneta, mientras entrenaba en el bulevar Antonio Rocha Cordero. Otro...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a dos hombres y aseguran 78 dosis en Valles y Fernández
      Detienen a dos hombres y aseguran 78 dosis en Valles y Fernández

      Detienen a dos hombres y aseguran 78 dosis en Valles y Fernández

      SLP

      Redacción

      Los operativos fueron por separado. En Ciudad Fernández participó el Ejército y se aseguró una camioneta Chevrolet.

      Motociclista derrapa en Circuito Potosí; mujer resulta lesionada
      Motociclista derrapa en Circuito Potosí; mujer resulta lesionada

      Motociclista derrapa en Circuito Potosí; mujer resulta lesionada

      SLP

      Redacción

      Paramédicos brindaron atención a la herida tras el percance

      Emotivo adiós a ciclista fallecido en accidente
      Emotivo adiós a ciclista fallecido en accidente

      Emotivo adiós a ciclista fallecido en accidente

      SLP

      Redacción

      Detienen supuesto distribuidor de marihuana en Valles
      Detienen supuesto distribuidor de marihuana en Valles

      Detienen supuesto distribuidor de marihuana en Valles

      SLP

      Redacción