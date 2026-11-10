Detienen a dos hombres y aseguran 78 dosis en Valles y Fernández

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San Luis Potosí, SLP. La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos hombres en intervenciones distintas en Ciudad Valles y Ciudad Fernández. En su reporte del 10 de noviembre, la corporación informó que aseguró en conjunto 78 dosis de metanfetamina y marihuana. El boletín dio una cifra global para ambos operativos.

En la zona centro de Ciudad Valles, agentes del operativo Escudo Huasteco detuvieron a Daniel "N", de 28 años y originario de Tamaulipas. Según el reporte policial, llevaba varias dosis de metanfetamina.

En Ciudad Fernández, elementos de la Guardia Civil y del Ejército mexicano detuvieron a Pedro "N". La corporación reportó que en esa intervención aseguró dosis de metanfetamina, bolsas con marihuana y una camioneta Chevrolet de procedencia extranjera.

Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes, junto con las sustancias y el vehículo, para las investigaciones correspondientes.

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