Preocupa a Sheinbaum delito de extorsión

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tras presentar el informe de Seguridad en el que destacó la reducción del homicidio doloso en 50%, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que uno de los delitos que más preocupa a su administración es la extorsión.

En su conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que "necesitamos todavía disminuir más los homicidios".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"De los delitos que nos preocupa y nos ocupa es la extorsión. En el caso de extorsión, en algunos casos ha aumentado la denuncia, no necesariamente significa que ha aumentado el delito, sino como pusimos a disposición el 089 y el trabajo con todas las fiscalías de el país (...)", refirió.Aseguró que se tiene mucha comunicación con sectores productivos que sufren este delito e incluso ella personalmente se reúne con aguacateros y limoneros en caso de Michoacán."Trabajamos todos los días y hay un equipo especial que está dedicado a trabajar este delito. Hay estados donde ha disminuido de manera muy importante, donde hay una participación incluso mayor de los gobernadores y de los gabinetes de seguridad en los estados. Es un tema en el que estamos dedicados permanentemente y que necesitamos todavía disminuir más los homicidios", añadió.