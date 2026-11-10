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Preocupa a Sheinbaum delito de extorsión

Sheinbaum mantiene diálogo con sectores productivos afectados y resalta la participación de gobernadores y gabinetes de seguridad estatales.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 12:18 p.m.
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Preocupa a Sheinbaum delito de extorsión
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      Tras presentar el informe de Seguridad en el que destacó la reducción del homicidio doloso en 50%, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que uno de los delitos que más preocupa a su administración es la extorsión.


      En su conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que "necesitamos todavía disminuir más los homicidios".

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      "De los delitos que nos preocupa y nos ocupa es la extorsión. En el caso de extorsión, en algunos casos ha aumentado la denuncia, no necesariamente significa que ha aumentado el delito, sino como pusimos a disposición el 089 y el trabajo con todas las fiscalías de el país (...)", refirió.
      Aseguró que se tiene mucha comunicación con sectores productivos que sufren este delito e incluso ella personalmente se reúne con aguacateros y limoneros en caso de Michoacán.
      "Trabajamos todos los días y hay un equipo especial que está dedicado a trabajar este delito. Hay estados donde ha disminuido de manera muy importante, donde hay una participación incluso mayor de los gobernadores y de los gabinetes de seguridad en los estados. Es un tema en el que estamos dedicados permanentemente y que necesitamos todavía disminuir más los homicidios", añadió.

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