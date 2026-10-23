Segob promete protección a periodistas; RSF plantea pendientes

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La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reafirmó el compromiso del gobierno mexicano con la protección de periodistas y la defensa de las libertades de expresión y de prensa durante una reunión con Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Rodríguez destacó que, en el país, se ha observado una disminución en el número de homicidios, solicitando a RSF que aclare cada uno de los casos de periodistas mencionados para entender con mayor precisión la naturaleza de las labores que desempeñaban.

Rodríguez enfatizó la importancia de dar seguimiento a los homicidios de comunicadores y analizar los avances en las investigaciones pertinentes. Se subrayó la necesidad de respetar las competencias de las autoridades para facilitar el esclarecimiento de estos hechos y combatir la impunidad asociada. También se abordó la identificación de aquellos casos en los que los delitos podrían estar relacionados con el ejercicio periodístico.

En el encuentro, la funcionaria se manifestó en contra de la censura y promovió el derecho de réplica, comprometiéndose a tener en cuenta las inquietudes planteadas por RSF. Afirmó que la administración actual tiene un compromiso total con las libertades de expresión, de prensa, así como con el respeto a los derechos humanos. En este sentido, Rodríguez aseguró que el Estado no utilizaría la fuerza para reprimir el ejercicio de dichas libertades.

Rodríguez indicó que la Segob mantiene una coordinación continua con los gobiernos estatales y las instituciones responsables para mejorar la prevención y atención de riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas. Además, se comprometió a continuar impulsando la revisión de normas que puedan afectar la libertad de expresión, así como a promover reformas legales que estén alineadas con los estándares internacionales.

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En sus declaraciones finales, la titular de la Segob subrayó la importancia de defender las libertades y los derechos fundamentales dentro del marco del gobierno federal. La reunión con RSF refleja el interés por abordar los retos que enfrenta el periodismo en México y reafirma la intención de avanzar hacia un entorno más seguro para el ejercicio de la comunicación.