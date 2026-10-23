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CS: "Se hallaron fraudes"

Era necesario regularla para que haya recursos para las pensiones, dijo

Por El Universal

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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CS: "Se hallaron fraudes"
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      Ciudad de México.- Después del freno que puso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la Modalidad 40, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la decisión de regularla para que haya suficientes recursos para las pensiones.

      En su conferencia de este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se encontraron fraudes en las pensiones.

      "¿Qué es lo que encontramos? Fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la Modalidad 40, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador, vamos a decirlo así, y que se podía prestar a un fraude", indicó.

      Continuó: "Entonces, a partir de ahí se tomó la decisión, por parte de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el gobierno, de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta".

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      La Mandataria indicó que se trata de un impacto importante: "Estamos hablando de cientos de miles de millones".

      Al señalar que "es largo el tema" y "no es sencillo", la Presidenta propuso dedicar una mañanera para ampliar la explicación sobre la Modalidad 40.

      "Ya con más detalles, si quieren, les podemos explicar cómo fue que encontramos que se dieron algunas pensiones vinculadas con esquemas fraudulentos. Entonces, por eso se decidió regular esta Modalidad por parte del IMSS", agregó.

      Ante la falta de dinero, el gobierno federal, a través Seguro Social, frenó y topó la Modalidad 40 del Sistema de Pensiones para restringir los ahorros para el retiro de los trabajadores y modificar los lineamientos para quienes deseen incorporarse a ese régimen.

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