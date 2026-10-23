Trabajadores del IMSS anuncian bloqueos en CDMX

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han anunciado la posibilidad de llevar a cabo bloqueos intermitentes en diversas vialidades de la Ciudad de México a partir de la próxima semana. Esta medida se deriva de la falta de respuesta a sus demandas. Durante una entrevista realizada a las afueras del Hospital La Raza, los trabajadores indicaron que los cierres se planifican en cuatro vías principales:

Circuito Interior

Vallejo

Insurgentes

San Juan de Aragón y Avenida Central.

Los trabajadores enfatizaron que están alcanzando un consenso para ejecutar estos cierres intermitentes en las vialidades cercanas. Según manifestaron, se tienen programadas fechas específicas para la acción, estimando que podría ocurrir dentro de la siguiente semana. Hicieron un llamado a sus colegas a participar en la manifestación, asegurando que la acción es en beneficio de la base trabajadora.

Se destacó que la participación en estas manifestaciones se realiza en horarios de contraturno, por lo que no se verá afectada la atención a los derechohabientes. En sus declaraciones, los trabajadores subrayaron que su prioridad es ofrecer una atención de calidad a los pacientes, lo que justifica su lucha por obtener medicamentos e insumos necesarios para su labor diaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta situación se produce en un contexto de creciente tensión entre el personal del IMSS y las autoridades, en medio de reclamos por condiciones laborales justas. Recientemente, los trabajadores también han protestado por un aumento salarial del 8%, del cual se encuentran insatisfechos, y han presentado un pliego petitorio que abarca demandas como reformas institucionales, aumentos de presupuesto y la contratación de más personal.

La comunidad del IMSS continúa movilizándose con la esperanza de que sus exigencias sean atendidas, lo que pone de relieve la situación crítica que enfrenta el sector salud en el país. La capacidad de estos trabajadores para equilibrar su deber hacia sus pacientes y sus derechos laborales está siendo puesta a prueba, mientras la expectativa de posibles acciones será monitoreada en los próximos días.