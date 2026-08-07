Presentan a 7 semifinalistas del concurso México Canta 2026

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Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, informó que las semifinales de la segunda edición del concurso México Canta se llevarán a cabo el 23 de agosto desde Los Ángeles, California y el 30 de agosto en Mazatlán, Sinaloa. El público elegirá al séptimo finalista el 6 de septiembre y la final se realizará el domingo 13 de septiembre desde el Auditorio Nacional.

Durante la conferencia matutina de este viernes 7 de agosto, la funcionaria explicó que todos los domingos, se podrá disfrutar de la transmisión del concurso desde 50 medios de comunicación públicos en un horario de 19 a 21 horas. Informó que quien resulte ganador o ganadora, se presentará en el festejo del Grito de la Independencia el 15 de septiembre desde el Zócalo de la Ciudad de México.

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Curiel de Icaza explicó que en esta edición, se registraron más de 16 mil jóvenes: 10 mil en México y más de 5 mil en Estados Unidos. Destacó que el Estado de México tuvo la mayor participación a nivel nacional con 2 mil 130, Ciudad de México con mil 913 y Jalisco con 952. Mientras que desde California se inscribieron mil 284 jóvenes; en Texas, mil 40 y en Illinois 380.Recordó que el proceso de selección se llevó a cabo del 15 de junio al 23 de julio de este año. Primero hubo una preselección regional a través de la plataforma virtual del concurso, en la cual el Consejo Mexicano de la Música (CMM) seleccionó a 365 participantes. En la preselección estatal se registraron audiciones presenciales y se eligieron a 48 jóvenes.En la actual etapa, seleccionaron a 14 semifinalistas y en las semifinales se elegirán a tres de México y tres de Estados Unidos, el séptimo lo elegirá el público a través de votaciones en línea. Explicó que Canal 22 es el encargado de realizar la producción de las próximas transmisiones."Después viene la recapitulación el 6 de septiembre donde se anuncia al cuarto mejor lugar votado por el público para llegar a los siete (finalistas) y la gran final en el Auditorio Nacional 13 de septiembre y después se presentarán también el 15 de septiembre en el Zócalo", indicó.¿Quiénes son las y los semifinalistas de México?En ese sentido, la funcionaria nombró a los semifinalistas de México: Luna Jiram López (Morelos), José Emilio Macías (Jalisco), Grecia Delgado (Tamaulipas), Bryan Soto (Estado de México), Isabel Piñeyro Acuña "Belle La Malixita" (Yucatán), Bilham Israel Morales (Coahuila) y Fátima Cuevas (Nuevo León).Durante la mañanera, participaron y presentaron canciones, además, contaron sus historias personales a través de un video, señalaron que desde que eran niños, la música formó parte de sus vidas y sus familias les alentaron a seguir sus sueños: "Primero aprendí a cantar antes de que a caminar (...) Desde que era niña siempre convertía cualquier espacio de mi casa en un escenario", expresaron.La presidenta Claudia Sheinbaum los describió como "extraordinarios talentos" y reiteró que el ganador o ganadora se presentará en las fiestas patrias del 15 de septiembre y abrirá con el grupo o banda seleccionada para encabezar el festejo."Este es México Canta y ha sido algo muy hermoso, muchísimos jóvenes y recuerden que lo importante de este concurso es que todos ellos sean ejemplo para otros jóvenes, que la música, la cultura, el arte, el deporte, el amor sea parte de la vida y no la violencia. Es parte del programa por la paz y contra las adicciones", destacó.