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McDonald´s México presenta menús temáticos de Kpop Demon Hunters

La iniciativa busca atraer a seguidores de la película más vista de Netflix con productos únicos.

Por El Universal

Agosto 07, 2026 09:59 a.m.
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McDonald´s México presenta menús temáticos de Kpop Demon Hunters
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      Kpop Demon Hunters, la película más vista de Netflix, llegará a México con una colaboración especial con McDonald´s, la cual contará con dos menús temáticos y una colección de 13 tarjetas exclusivas, piezas que ya son consideradas de las más codiciadas por los fans alrededor del mundo.



      ¿Cómo será el menú temático de Kpop Demon Hunters en McDonald's?

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      Estrenada durante el verano del año pasado, Las Guerreras del Kpop se ha convertido en un fenómeno mundial, al romper récords globales con más de 600 millones de reproducciones en Netflix.
      La franquicia, que ha conquistado al público de todas las edades, llega a McDonald´s México con dos menús temáticos inspirados en los grupos de kpop que aparecen en el filme: las Huntrix y los Saja Boys.
      Cada menú, además de contar con un empaque completamente tematizado con la licencia, incluirá un sobre con tres tarjetas coleccionables exclusivas, las cuales tendrán distintos niveles de rareza y serán entregadas al azar, desde las más comunes hasta las más codiciadas, entre ellas versiones holográficas.
      El Menú Huntrix incluirá diez McNuggets, una bebida con perlas de mora azul y papas medianas con sazonador de ramen. En cambio, el Menú Saja Boys estará conformado por una hamburguesa Cuarto de Libra con lechuga, tocino y jitomate, una bebida con perlas de mora azul y papas medianas con sazonador de ramen.
      Adicionalmente, McDonald´s México contará por tiempo limitado con un Sundae con Perlas de Mora Azul inspirado en Derpy, el tigre sobrenatural azul que acompaña a los protagonistas de la película.

      ¿Cuándo sale la colaboración en México?
      La colaboración estará disponible a partir del 11 de agosto en McDonald´s México, después de convertirse en una de las alianzas más solicitadas por los fanáticos de la película.
      Además, se espera un prelanzamiento exclusivo para usuarios de MiMcDonald´s el 10 de agosto, disponible únicamente a través de la app de McDonald´s.
      La llegada de los menús Huntrix y Saja Boys apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más esperados de agosto, especialmente entre quienes siguen la película de Netflix y buscan coleccionar las tarjetas de sus personajes favoritos.

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