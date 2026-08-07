Sheinbaum reafirma compromiso con la verdad en caso Ayotzinapa
Esto, tras captura de exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tras la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el compromiso de su gobierno es llegar a la verdad y hacer justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque evitó dar detalles sobre el proceso judicial por tratarse de una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
En conferencia de prensa, la mandataria señaló que la captura es resultado de un trabajo de investigación que la Fiscalía ha desarrollado durante varios meses, apoyado en nuevas herramientas de inteligencia y análisis científico.
"Lo importante para nosotros, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión de Investigación y la propia Fiscalía General de la República, es el trabajo de diálogo con los padres y madres de familia, poder llegar a la verdad y a la justicia y encontrar a los jóvenes", expresó.
Sheinbaum informó que prevé reunirse nuevamente con los familiares de los normalistas a finales de este mes para informarles sobre los avances de la investigación, al recordar que sostiene encuentros con ellos cada dos o tres meses.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de nuevas detenciones relacionadas con el caso, se limitó a responder que corresponde a la Fiscalía General de la República conducir las investigaciones y determinar las acciones legales.
Aguirre escondió evidencias y actuó con dolo en caso Ayotzinapa: FGR
Nuevas líneas de investigación y testimonios permitieron acreditar la participación del exgobernador
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum reafirma compromiso con la verdad en caso Ayotzinapa
El Universal
Esto, tras captura de exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre
Artículo 19: Decreto de transparencia no es cambio sustantivo
El Universal
La organización alerta sobre limitaciones en el acceso a información tras reforma de 2025.
Explota pipa de gas; 21 heridos
El Universal
Una fuga del combustible originó el estallido del vehículo en una zona residencial en Cuernavaca