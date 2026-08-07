Harry Styles recorre la CDMX durante su tour (video)

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Si alguien hubiera dicho hace unos años que Harry Styles usaría Paseo de la Reforma como pista para correr y lo veríamos comer tacos en la Roma Norte, probablemente nadie lo habría creído; pero esto es justamente lo que ha ocurrido durante la estancia del cantante en la Ciudad de México.

Mientras cumple con la breve residencia programada en el Estadio GNP Seguros, como parte del "Together, Together tour", el británico ha sido visto en distintos puntos de la capital por sus seguidores ya sea ejercitándose, tomando un café o simplemente pasando el rato.

Lo más curioso es que, conforme pasan los días y amplía su recorrido, también parece volverse más chilango. Al principio apareció acompañado por su equipo de seguridad; ahora, los videos más recientes, lo muestran caminando prácticamente solo, cruzando calles y hasta sorteando los autos, como cualquier capitalino que ya le agarró el ritmo al tráfico.

Aguas con los coches mi Harry Styles, si no eres de hule... pic.twitter.com/EJGW58tiVF — SopitasFM (@sopitasfm) August 7, 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y si algo han dejado claro en estos días, es que no se quedó encerrado entre conciertos; sino que ha disfrutado la ciudad. Entre paseos matutinos y paradas para disfrutar la gastronomía, el intérprete de "As it was" ha ido dejando pequeñas postales de su visita.

Harry en modo runner. Una de sus actividades favoritas es correr y Paseo de la Reforma, Chapultepec y las calles de la colonia Roma han sido testigo de ello. En estas zonas fue captado mientras se ejercitaba. Algunas veces se detenía para saludar a algunas fans y hasta regañarlas por seguirlo tan de cerca.

Paseos y lugar para el romance. Días más tarde, Harry apareció en la Condesa, paseando junto a su novia, la actriz Zoë Kravitz, por los alrededores de Parque México, y hasta se dieron tiempo para hacer un romántico picnic.

Café y tacos. Otras paradas que llamaron la atención ocurrieron durante los primeros días. El cantante sorprendió al aparecer en el Café Hema y la Taquería Orinoco de la Roma Norte.

Esta última suele ser un lugar muy concurrido por las celebridades y es que figuras como Dua Lipa, Rosalía y el futbolista Neymar Jr. también son clientes frecuentes.

El destino final: Estadio GNP Seguros. Y aunque la ciudad se convirtió en escenario de sus paseos, el punto final de este recorrido sigue siendo el Estadio GNP Seguros, donde se estará presentando hasta el próximo 10 de agosto.