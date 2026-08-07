Persecución en Ciudad Valles termina con patrulla dañada
El operativo se extendió por varias colonias sin que se lograran detenciones
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CIUDAD VALLES.- Policías de la Guardia Civil Estatal persiguieron un vehículo al norte de Ciudad Valles, y una patrulla quedó dañada por ponchallantas.
La noche del jueves hubo una intensa movilización de policías en el fraccionamiento Valle Alto, la colonia 18 de Marzo, así como en el fraccionamiento Infonavit 2.
Según testigos, policías de la Guardia Civil Estatal persiguieron un vehículo desde Valle Alto hasta la calle Zasafrás, en la colonia 18 de Marzo.
Sin embargo, no pudieron darle alcance, pues los ocupantes arrojaron ponchallantas y la patrulla sufrió daños en los neumáticos.
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Por ello, pidieron apoyo y se implementó un operativo por toda la zona; sin embargo, no hay reporte de detenciones relacionadas con esa situación.
Hubo expectación debido al cierre de varias vialidades; sin embargo, esto ocurrió mientras los policías cambiaban los neumáticos para retirar la patrulla.
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