Habilitan cuatro rutas gratuitas a la Fenapo

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habilitó cuatro rutas gratuitas para trasladar visitantes a la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

Las unidades tendrán puntos de salida en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, el jardín principal de Villa de Pozos, la Alameda Central y El Saucito.

De acuerdo a un comunicado de SCT, el objetivo es ofrecer alternativas para llegar al recinto ferial sin utilizar vehículos particulares.

El operativo también contempla seis rutas convencionales de transporte colectivo con servicio hacia las instalaciones de la feria. En estos casos se aplicará la tarifa correspondiente.

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La Línea 3 de RedMetro se mantendrá como otra opción gratuita durante la temporada de la Fenapo, especialmente para atender los días y horarios de mayor afluencia.

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La titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, informó que el dispositivo busca facilitar la llegada y salida de asistentes.

Sin embargo, la dependencia no precisó en la información difundida los horarios, la frecuencia de paso ni los puntos intermedios de las cuatro rutas gratuitas.