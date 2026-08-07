Por iniciativa de Fujimori, se restablecen relaciones con Perú

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México y Perú restablecerán sus relaciones diplomáticas, luego de que el gobierno peruano otorgó un salvoconducto a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante la administración de Pedro Castillo, quien llegará a territorio mexicano tras permanecer bajo resguardo diplomático desde la ruptura bilateral.

Al comenzar la conferencia de prensa de este viernes, la mandataria informó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó por la exfuncionaria peruana, quien permaneció durante varios meses en la Embajada de México en Perú y, posteriormente, bajo la protección de Brasil, país al que agradeció por el apoyo brindado.

Sheinbaum explicó que la autorización para la salida de Chávez fue resultado de un diálogo que el gobierno mexicano sostuvo durante varias semanas con la nueva administración peruana, encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.

"Fue otorgado el salvoconducto para Betsy. Fue un avión de la Fuerza Aérea por ella y está en unos minutos aterrizando en nuestro país. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas", señaló.

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La titular del Ejecutivo calificó la decisión como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno peruano y adelantó que, a partir de este acuerdo, ambos países retomarán formalmente sus vínculos diplomáticos.

"Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es una acción de buena voluntad del gobierno de la presidenta (Keiko) Fujimori hacia México. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú", anunció.

No obstante, dejó claro que el restablecimiento de las relaciones no modifica la postura del gobierno mexicano respecto al expresidente Pedro Castillo, quien permanece procesado en Perú tras su destitución en diciembre de 2022.

"Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero es un paso", afirmó.

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Finalmente, Sheinbaum dio la bienvenida a Betsy Chávez y destacó que su llegada representa un avance en la normalización de la relación bilateral, aunque insistió en que México mantendrá su posición política sobre el caso del exmandatario peruano.