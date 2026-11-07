Dan 17 años de cárcel a dos por armas en León

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Un juez federal ha dictado una sentencia de 17 años y cuatro meses de prisión a dos individuos, identificados como Jesús "N" y Gustavo "N", quienes fueron detenidos en Guanajuato en posesión de armamento y equipos de inhibición de señales. La condena fue resultado de un procedimiento abreviado en el que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó evidencia suficiente para sostener los cargos en su contra por portación ilegal de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como la tenencia de un inhibidor de señal. Ambos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 12, en Ocampo, Guanajuato.

La detención de los acusados se produjo en septiembre de 2015, cuando elementos de la Policía Municipal de León los interceptaron en un vehículo sin placas de circulación durante un patrullaje en la comunidad de La Angostura. Durante este operativo, los agentes encontraron un arsenal que incluía:

Cuatro armas largas

538 Cartuchos de diferentes calibres

de diferentes calibres 19 Cargadores destinados a armas largas

destinados a armas largas Un inhibidor de señales dotado de 24 antenas

Un detector de señales de radio con cámara oculta.

Además, se aseguraron 11 ponchallantas y dos chalecos balísticos, cada uno con dos placas blindadas.

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Con este fallo, el sistema judicial reafirma su postura frente a delitos relacionados con el tráfico de armamento y el uso de dispositivos ilegales de inhibición de señales, en un contexto donde la seguridad continúa siendo una preocupación relevante en la región. La sentencia refleja el esfuerzo de las autoridades para contrarrestar actividades delictivas y mantener el orden público en Guanajuato.