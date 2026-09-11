Sepultaron a Amy Navarrete Arriola

Matías Romero, Oax.- La tarde de este jueves se realizó el sepelio de Amy Navarrete Arriola, excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, asesinada el pasado martes 8 de septiembre de 2026 en la comunidad de Paso Guayabo; en el ataque armado también fueron asesinados dos hombres, uno de ellos, identificado como su fotógrafo personal.

Su cuerpo fue velado en una funeraria en la ciudad de Oaxaca, donde también se realizó una misa de cuerpo presente.

Posteriormente, Amy Navarrete fue llevada al panteón general de la capital del estado para realizar su entierro.

Hasta ahora, no se han reportado avances en la investigación que determinen primero el móvil o móviles de su asesinato, el cual ocurrió en plena celebración de las festividades de la Virgen de la Natividad en la agencia municipal de Paso Guayabo; y segundo, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este triple homicidio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la Fiscalía General de Oaxaca, un hombre irrumpió en la festividad que se realizaba en un espacio público y disparó contra Amy Navarrete y dos hombres más, cuyos cuerpos quedaron tendidos entre las decenas de testigos que había en la fiesta.