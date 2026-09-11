logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sepultaron a Amy Navarrete Arriola

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Sepultaron a Amy Navarrete Arriola

Matías Romero, Oax.- La tarde de este jueves se realizó el sepelio de Amy Navarrete Arriola, excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, asesinada el pasado martes 8 de septiembre de 2026 en la comunidad de Paso Guayabo; en el ataque armado también fueron asesinados dos hombres, uno de ellos, identificado como su fotógrafo personal.

Su cuerpo fue velado en una funeraria en la ciudad de Oaxaca, donde también se realizó una misa de cuerpo presente.

Posteriormente, Amy Navarrete fue llevada al panteón general de la capital del estado para realizar su entierro. 

Hasta ahora, no se han reportado avances en la investigación que determinen primero el móvil o móviles de su asesinato, el cual ocurrió en plena celebración de las festividades de la Virgen de la Natividad en la agencia municipal de Paso Guayabo; y segundo, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este triple homicidio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según la Fiscalía General de Oaxaca, un hombre irrumpió en la festividad que se realizaba en un espacio público y disparó contra Amy Navarrete y dos hombres más, cuyos cuerpos quedaron tendidos entre las decenas de testigos que había en la fiesta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Darán más recursos a estados y municipios
Darán más recursos a estados y municipios

Darán más recursos a estados y municipios

SLP

El Universal

La Federación otorgará 383 mil mdp más a gobiernos estatales y municipales en el 2027

“Estamos en pie de lucha”
“Estamos en pie de lucha”

“Estamos en pie de lucha”

SLP

El Universal

Se cumplió un año de la fatal explosión de una pipa de gas

Presenta embajador la Operación Águila Alta
Presenta embajador la Operación Águila Alta

Presenta embajador la Operación Águila Alta

SLP

El Universal

Caso Zenyazen apunta a suicidio: FGR
Caso Zenyazen apunta a suicidio: FGR

Caso Zenyazen apunta a suicidio: FGR

SLP

El Universal